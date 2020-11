Barack Obama : Sa femme Michelle menace de le quitter s'il retourne auprès de Joe Biden !

Barack Obama, le come back ? Après huit ans de mandat comme président des Etats-Unis, il avait cédé sa place au décrié Donald Trump. Discret ces dernières années, le populaire démocrate avait fini par sortir de l'ombre pour soutenir son ancien vice-président et candidat à la présidentielle, Joe Biden. Avec le succès électoral de ce dernier, pourrait-il revenir sur le devant de la scène ? Il répond.

Interrogé par la télévision américaine dans l'émission Sunday Morning's Gayle King sur CBS, pour la sortie de ses mémoires intitulées A Promised Land (Une terre promise), Barack Obama a inévitablement évoqué la victoire de Joe Biden et son propre avenir... "Je l'aiderai de toutes les manières que je peux. Mais pour le moment, comme vous le savez sans doute, je n'ai pas prévu de soudainement me mettre à travailler pour la Maison Blanche ou quoi que ce soit du genre", a déclaré Barack Obama.

Et l'ancien président, aujourd'hui âgé de 59 ans, d'ajouter que sa femme Michelle ne serait clairement pas emballée qu'il retourne aux fonctions si la nouvelle administration lui faisait une offre. "Il y a probablement des choses que je ne ferais pas car Michelle me quitterait ! Elle dirait quelque chose du style : 'Quoi ? Tu vas faire quoi ?'", a-t-il ajouté. On imagine que l'ex First Lady, qui avait décrit son retour à une vie normale, a eu sa dose d'agents secrets, de voyages en avion aux quatre coins du monde ou d'attaques sur sa famille...

Barack et Michelle Obama vivent désormais entre Washington, où ils ont acheté une maison, et l'île Martha's Vineyard, dans le Massachusetts, où ils ont également investi dans une demeure pour les vacances. Leurs filles poursuivent leurs études : Malia (22 ans) est inscrite à la prestigieuse université de Harvard et Sasha (19 ans) est elle scolarisée à l'université du Michigan.