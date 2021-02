Carla Bruni-Sarkozy et Elsa Zylberstein montent au front pour une réouverture immédiate des musées

Carla Bruni-Sarkozy et Elsa Zylberstein aiment la culture, comme des millions de Français. Malgré cette passion commune pour les arts, impossible d'en profiter depuis de nombreuses semaines. La crise sanitaire figé le monde de la culture et nombreux sont les artistes à espérer que la situation change. Carla Bruni-Sarkozy et Elsa Zylberstein ont participé à une tribune publiée par Le Monde pour tenter de mettre fin à ce drame culturel.

Un collectif, dont font partie la chanteuse de 53 ans (et épouse de Nicolas Sarkozy) et l'actrice de 52 ans, oeuvre pour une réouverture immédiate des musées pour améliorer la santé mentale des Français.

"Les musées, les expositions et les monuments historiques sont fermés depuis novembre 2020 et un nouveau confinement risque de prolonger de plusieurs semaines voire de plusieurs mois cette impossibilité de voir une oeuvre d'art autrement que sur un écran...", est-il établi en préambule dans cette tribune. "Nous demandons qu'il soit mis fin à ce statu quo mortifère qui attaque de façon insidieuse notre santé mentale et que les lieux patrimoniaux accueillent de nouveau du public. Et ce, dès le mois de février", exige le collectif qui s'appuie sur le fait que les musées "sont sans doute les lieux où les interactions humaines et les risques de contamination sont les moins avérés, d'autant qu'ils accueillent le public durant la journée et peuvent s'accommoder d'un couvre-feu à 18 heures ou 20 heures".