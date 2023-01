Carla Bruni se moque ouvertement du prince Harry et de Meghan Markle, ses abonnés valident !

Alors, Meghan Markle, nouvelle Yoko ? En tout cas, c'est une référence très britannique que la chanteuse a agrémenté d'une légende... aux couleurs des Beatles : "......All you need is love ... pa pi dabi dà / All you need is love / Pa pi dabi dà / All you need is love/Love ... /Love is all you need..." a-t-elle écrit, agrémenté d'émojis morts de rire. Une photo que ses abonnés ont adoré, en tout cas, au vu des commentaires hilares.

"La meilleure et de loin", "si vrai", "merci pour votre sens de l'humour", peut-on notamment lire sous la photo, alors que certains ont décidé d'être plus sérieux et de continuer la guerre entre les fans de la famille royale et ceux de Meghan Markle et du prince Harry, qui s'écharpent sur les réseaux sociaux.

Les tensions toujours aussi fortes

Et pour eux, comme pour la famille royale, la réconciliation ne semble pas pour tout de suite ! Il faut dire que le fils cadet de la fratrie y va fort avec ses accusations contre son frère : parlant de lui comme de "son pire ennemi", il le rend responsable de nombreux épisodes controversés de sa vie. Dans son livre, il parle même d'un moment où les deux frères en seraient venus aux mains, un passage qui a fait couler beaucoup d'encre.

Pour autant, alors qu'il risque désormais de ne pas être invité au couronnement du roi Charles avec sa famille, le prince Harry ne cesse de le répéter : il voudrait désormais retrouver sa famille et une entente cordiale. Pas sûr que cette demande soit vraiment du goût de l'autre camp outre-Manche !