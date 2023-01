"On s'est dit qu'au moins..." : Le Prince Harry balance un échange de mauvais goût avec William aux funérailles d'Elizabeth II

Ce dimanche 8 janvier, soit deux jours avant la sortie de ses mémoires intitulés Spare, le prince Harry s'est entretenu avec le journaliste Tom Bradby pour la chaîne ITV. Il lui a notamment révélé cet échange chargé en humour noir qu'il a eu avec son frère William lors des funérailles de la reine Elizabeth II, décédée en septembre dernier : "On s'est dit qu'au moins on connaissait déjà le chemin". Une phrase qui fait directement allusion aux obsèques de leur mère, la princesse Diana, qui s'étaient tenues le 6 septembre 1997.

Pour le duc de Sussex, dire au revoir à sa grand-mère et à sa mère était deux sensations "très similaires". La seule différence étant "le degré d'émotion", a-t-il cependant précisé, avant d'ajouter : "Parce que notre grand-mère avait terminé sa vie. Il y avait davantage, je pense, de célébration, de respect et de reconnaissance de ce qu'elle avait accompli. Alors que notre mère a été emportée beaucoup trop jeune".

Beaucoup de tristesse

À noter que le père d'Archie et Lilibet, qui n'a cessé de faire parler de lui ces dernières semaines pour ses propos tenus sur sa famille dans le documentaire Netflix Meghan et Harry, rendait hommage à la monarque juste après son décès, sur son site officiel : "Grand-mère, si ce dernier adieu nous apporte beaucoup de tristesse, je serai toujours reconnaissant pour nos premières fois, de mes premiers souvenirs d'enfance, du jour où tu es devenue ma Commandante en Chef, celui où tu as rencontré ma femme adorée et celui où tu as embrassé tes arrières-petits-enfants pour la première fois".

Dans les pages de ses mémoires, Spare, attendues ce 10 janvier, le prince Harry revient par de nombreuses fois sur la mort de sa mère adorée Diana. Notamment sur le jour où le roi Charles III, encore prince, a dû leur annoncer la tragique nouvelle. Et sa façon de faire n'a pas été des plus tendres, comme le duc de Sussex le fait savoir, il attendait de son père un peu plus de compassion et de présence quand il leur a fait part de la mauvaise nouvelle. "Ce dont je me souviens avec le plus de clarté possible, c'est que je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme. Et que mon père ne m'a pas pris dans ses bras", a-t-il notifié. Puis : "Je me souviens du Roi, les yeux rivés sur le duvet, la couette et les draps du lit sur lequel nous nous trouvions." "Je me rappelle qu'il nous a dit qu'il y avait eu des 'complications' après qu'elle a été sérieusement blessée", a conclu l'époux de Meghan Markle.