Diaporama : "On s'est dit qu'au moins..." : Le Prince Harry balance un échange de mauvais goût avec William aux funérailles d'Elizabeth II

"On s'est dit qu'au moins..." : Le Prince Harry balance un échange de mauvais goût avec William aux funérailles d'Elizabeth II

Le prince Harry et le prince William, prince de Galles - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022. © BestImage

La reine Elisabeth II d'Angleterre s'entretient avec des volontaires et des travailleurs du village RBLI (Royal British Legion Industries) du Kent lors d'une visite. © BestImage

13 / 13