Carla Bruni tactile avec Nicolas Sarkozy face à Inès de la Fressange en rose bonbon !

Rendez-vous incontournable qui clôture la Fashion Week, cet événement a une nouvelle fois rassemblé de nombreuses personnalités autour de la Professeure Françoise Barré-Sinoussi, présidente de Sidaction et lauréate 2008 du prix Nobel de médecine,Line Renaud, vice-présidente de Sidaction (qui n'a malheureusement pas pu être présente pour cette édition), Jean Paul Gaultier, ambassadeur de Sidaction et directeur artistique du dîner ainsi que Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Pour rappel, c'était en janvier 2003 que Sidaction et la Fédération Française de la Couture initiaient le tout premier dîner de la mode contre le sida.

Grâce à cette mobilisation du milieu de la mode, du luxe et des médias, Sidaction peut renforcer son action en faveur des programmes de recherche scientifique, médicale et de prévention du VIH et des associations d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France comme à l'international.

Cette édition 2022 a permis de récolter 726 000 euros en faveur de la lutte contre le sida en France et à l'international. Pour faire un don, rendez-vous sur le site officiel de Sidaction.