Camille Razat (Emily In Paris) : Stylée et précieuse pour conclure la Fashion Week

Dans Emily In Paris, Camille Razat connait la capitale comme sa poche ! Elle y était de sortie jeudi après-midi, et a assisté à un des derniers défilés de la Fashion Week. Couverte d'or, l'actrice a découvert la nouvelle collection Fendi.

Cette saison, Fendi était la maison invitée par la Fédération de Haute Couture et de la Mode au calendrier de la Fashion Week Haute Couture. La maison romaine a présenté sa collection Couture pour les saisons printemps-été 2022 ce jeudi 27 janvier 2022 au Palais Brongniart, Place de la Bourse, dans le 2e arrondissement de Paris. Camille Razat s'y est rendue et a régalé les chasseurs de street style, à la recherche des invités aux looks les plus remarquables.

Naturellement tout habillée en Fendi, Camille portait une robe dorée et des sandales de la collection printemps-été 2022. L'interprète du personnage de Camille (petite amie du restaurateur Gabriel, joué par Lucas Bravo) dans Emily In Paris a inévitablement attiré l'attention des photographes présents à l'entrée du Palais Brongniart. Une fois à l'intérieur, elle a suivi avec admiration les passages successifs des mannequins et filmé ses tenues préférées.

Des coups de coeur partagés dans sa story Instagram du jour (à voir dans le diaporama) !