Carla Moreau et Kevin isolés depuis l'affaire de sorcellerie ? "On ne voit plus grand monde"

Depuis qu'ils ont participé à des émissions de télé-réalité, la vie de Carla Moreau et Kevin Guedj a bien changé. Suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, les Marseillais, qui ont fondé leur petite famille, marquent leur grand retour à la télé avec La Mif, une web-série centrée sur leur quotidien dans le Sud de la France et diffusée sur MyCanal dès le 5 novembre. Les parents de la petite Ruby (2 ans) ont su rebondir mais certains de leurs anciens camarades ont pris leur distance depuis l'affaire de sorcellerie.

Interviewés par nos confrères de Télé-Loisirs, ils ont révélé être en froid avec certains fratés, comme Maeva Ghennam... "Il y a des gens avec qui on parle. Après, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui habitent à l'autre bout de la terre. Nous, à Marseille, quand on faisait le tournage des Marseillais, il y a des gens que l'on voyait plus ou moins. Mais on se voyait plus dans les tournages, clairement. Paga habite près de chez nous donc on le voit beaucoup plus. C'est notre ami. On a une relation fusionnelle, différente. Mais après, c'est vrai qu'on ne voit plus grand monde", a confié Kevin Guedj.

Et Carla Moreau de dévoiler que Maeva Ghennam et elle ne s'adressent plus la parole depuis l'affaire de sorcellerie qui avait défrayé la chronique : "Pour l'instant, on n'a pas de relation. Pour ma part, je ne suis pas du tout en guerre avec elle. On a pris deux tournants, deux chemins différents. On se suit encore sur les réseaux sociaux. Mais on ne se parle pas."