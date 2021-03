Carla Moreau et la sorcellerie : vol, manipulation... témoignage accablant d'un proche

Depuis le 26 février 2021, un énorme scandale de sorcellerie secoue le monde de la télé-réalité. Carla Moreau est accusée, notes vocales à l'appui, d'avoir fait appel à une voyante dans le but de nuire à ses camarades des Marseillais. Sa meilleure amie Maeva Ghennam mais aussi les enfants des candidats du programme de W9 seraient visés. Alors que Carla Moreau se terre dans le silence, un proche s'exprime.

Nos confrères du magazine Public retracent dans leur dernier numéro l'affaire. Le témoignage du père de Carla Moreau est alors partagé. Pour rappel, une vidéo de lui, visiblement lors d'un live sur Instagram, avait été partagée sur le plateau de Touche pas à mon poste le 1er mars 2021. "À partir de 17 ans, c'est là que ça a commencé. Elle a fait un chèque à une voyante, chèque que j'ai moi (...). C'est dégueulasse ce que tu as fait, c'est pourri. Tu payes le prix aujourd'hui. Put**n de ta race, je suis dégouté que tu sois bête", avait-il lâché. Depuis, il a confié regretter ses propos et a lancé un appel pour retrouver sa fille, qui ne lui parle plus depuis sept ans en raison de son alcoolisme.

Carla Moreau accablée par un proche : "Elle est manipulatrice"

Des propos qu'une source explique auprès de Public : Carla Moreau aurait volé, en 2017, des chèques et des bijoux à son père dans le but de payer une voyante. Cette même sorcière, Danaé Roux Custode la ferait chanter depuis : Kevin Guedj a en effet évoqué, via Marc Blata, ex-candidat de télé-réalité qui a balancé ce scandale, que Carla Moreau serait victime de racket. Une enquête a été ouverte à ce sujet à Marseille. Une grave affaire qu'un proche de la jeune femme de 24 ans commente. "Mais pas la peine de jouer la victime. Elle est manipulatrice, d'autres enregistrements compromettants vont sortir", lâche cette source.

Rappelons que, pour l'heure, Carla Moreau reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, la jeune maman de Ruby (1 an), qui aurait versé plus d'1,2 million d'euros à Danaé Roux Custode en quatre ans, est même une victime : elle a porté plainte contre la voyante en question, qu'elle accuse de menaces de mort, d'abus de confiance et de faiblesse.

Pour l'heure, la star des Marseillais reste silencieuse. Mais Cyril Hanouna a promis qu'elle serait sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi 8 mars 2021 avec son avocat afin de faire la lumière sur toute cette affaire.

Le témoignage du proche de Carla Moreau est à retrouver en intégralité dans le magazine Public, actuellement dans les kiosques.