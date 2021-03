Carla Moreau accusée de sorcellerie : son père, en larmes, déraille et l'insulte en vidéo !

Scandale dans le monde de la télé-réalité. Carla Moreau, star des Marseillais de W9, est accusée d'avoir fait appel à une voyante pour nuire à ses camarades du célèbre programme, notamment sa meilleure amie Maeva Ghennam. Alors que l'amoureuse de Kevin Guedj, qui serait lui aussi touché par cette sorcellerie, ne s'est toujours pas exprimée, son père prend la parole... et balance.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi 1er mars 2021, une vidéo du père de Carla Moreau, visiblement en live sur Instagram, est diffusée. "À partir de 17 ans, c'est là que ça a commencé. Elle a fait un chèque à une voyante, chèque que j'ai moi", lâche-t-il. Et de poursuivre avec virulence : "C'est dégueulasse ce que tu as fait, c'est pourri, Carla, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu payes le prix aujourd'hui. Tu n'as qu'à pas nous voler, merde." Enfin, le père de la starlette de télé-réalité, en larmes, conclut par des insultes à l'égard de sa propre fille... "Put**n de ta race, je suis dégouté que tu sois bête. Bête, et tu fais du mal à quelqu'un", entend-t-on.

Des propos qui ont laissé les chroniqueurs de Cyril Hanouna complètement stupéfaits. Marc Blata, l'ancien candidat de télé-réalité vu dans La Belle et ses princes en 2012 puis dans Les Anges en 2013 qui a fait éclater le scandale en balançant des preuves de la sorcellerie de Carla Moreau, reste dubitatif. "On voit qu'il n'est pas dans son état normal, j'ai l'impression", lance-t-il.

Carla Moreau a coupé tout contact avec son père alcoolique et absent

Rappelons que Carla Moreau entretient des rapports compliqués avec son père. En avril 2020, lors d'un live Instagram avec Magali Berdah, la maman de la petite Ruby (1 an) se livrait sans filtre sur cette relation et dressait le portrait d'un papa alcoolique et absent. "Mon père c'est une personne que j'ai toujours beaucoup aimée. Maintenant j'ai décidé de couper les liens avec lui, il y a huit ans de ça... Il faut savoir que mon papa a un problème avec l'alcool. Je l'ai supporté quand j'étais jeune, pendant beaucoup de temps", avait-elle confié les larmes aux yeux. Et de poursuivre, en larmes : "J'ai tellement été déçue du fait qu'à chaque fois il replongeait... À un moment donné j'ai lâché tout parce que je me suis dit que j'en avais marre et que c'était plus un problème de voir ça, ça me faisait mal au coeur. Ça me fait de la peine malgré tout parce que c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi, mais il n'a pas été présent dans mon éducation depuis le début." Ceci explique peut-être cela...