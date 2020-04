Carla Moreau, son père alcoolique : "J'ai coupé les liens avec lui..."

À seulement 23 ans, Carla Moreau est maman d'un premier enfant, une petite fille prénommée Ruby qu'elle a eue avec son compagnon Kevin Guedj en octobre 2019. Le couple, qui a essuyé de nombreuses ruptures avant d'en arriver à se stabiliser, a même pour projet de se marier au cours de l'année si l'épidémie de coronavirus ne les en empêche pas. La jolie blonde des Marseillais a donc tout pour être heureuse et a déjà réalisé son rêve d'avoir sa propre famille. Un désir qui provient certainement du manque affectif ressenti durant sa jeunesse, notamment causé par son père.

Dans un live Instagram organisé par Magali Berdah mercredi 22 avril 2020 Carla Moreau a offert de rares confidences sur son passé aux internautes. "Mon père c'est une personne que j'ai toujours beaucoup aimée. Maintenant j'ai décidé de couper les liens avec lui, il y a huit ans de ça... Il faut savoir que mon papa a un problème avec l'alcool. Je l'ai supporté quand j'étais jeune, pendant beaucoup de temps", a-t-elle confié très émue. La copine de Manon Marsault a ensuite poursuivi en ne pouvant retenir ses larmes : "J'ai tellement été déçue du fait qu'à chaque fois il replongeait... À un moment donné j'ai lâché tout parce que je me suis dit que j'en avais marre et que c'était plus un problème de voir ça, ça me faisait mal au coeur. Ça me fait de la peine malgré tout parce que c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi, mais il n'a pas été présent dans mon éducation depuis le début."

Une période douloureuse pour la jeune femme, qu'elle tente aujourd'hui d'oublier auprès de Kevin, un père formidable pour sa fille. Quelques jours après son accouchement, elle révélait d'ailleurs à quel point elle était admirative du candidat de télé-réalité : "Il est incroyable. C'est le meilleur papa au monde. (...) Il est investi. Je suis choquée, il est parfait. C'est incroyable. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il gérerait si bien. Sa fille c'est la prunelle de ses yeux." Sur un petit nuage, Carla Moreau est même certaine de vouloir d'autres enfants avec son chéri.