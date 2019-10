Carla Moreau : Nostalgique de sa grossesse, elle veut "un deuxième bébé"

Le couple phare des Marseillais (W9) vit un rêve éveillé depuis le 1er octobre 2019. En effet, Carla Moreau et Kevin Guedj ont accueilli leur fille, une petite Ruby qui les comble de bonheur depuis sa venue au monde. En dépit d'une fin de grossesse fatigante, la jeune maman, qui a récemment dévoilé le visage de sa merveille, admet que son ventre rond lui manque déjà... et fait part à Télé Loisirs de ses envies futures.

Malgré un accouchement difficile qui l'a laissée complètement épuisée, la belle Carla Moreau ne retient que les points positifs de cette expérience riche en émotion. Aujourd'hui elle et son chéri n'hésitent pas à s'afficher complètement gaga sur les réseaux sociaux. Un bonheur si intense que la jeune Marseillaise songe déjà à agrandir la famille : "Ce que j'ai vécu est tellement beau que je pense que, oui, plus tard, il y aura probablement un deuxième bébé. Mais bon, on va se laisser du temps, on va s'occuper de notre princesse avant de penser à la suite. Je m'étais dit jamais, mais c'est tellement de bonheur que j'en veux d'autres."

Elle raconte même ses derniers jours de grossesse : "C'est drôle, car enceinte, j'en avais marre de la grossesse. À la fin, je trouvais ça long. Je me disais que je n'en voulais plus. Que c'était fini. Je galérais trop. Je n'en pouvais plus !" avoue la jeune maman de 22 ans. Mais maintenant qu'elle peut serrer son bout de chou tous les jours contre elle, son avis a quelque peu changé : "Là, je ne sais pas si c'est la nostalgie de ne plus être enceinte, mais je me verrais bien à nouveau enceinte. Ça me manque. On va attendre, hein ! Mais la grossesse me manque..."

Depuis leur retour de la maternité, les jeunes parents n'en finissent plus de gâter la jolie Ruby et ce n'est pas les nombreux fratés de la famille des Marseillais, qui vont leur reprocher quoi que ce soit. En effet, beaucoup d'entre eux ont également offert des cadeaux démesurés à la petite, à l'image des chaussures Louboutins de Maëva ou du survêtement Givenchy offert par Jessica Thivenin, elle-même maman d'un petit Maylone depuis le 7 octobre 2019.

Mais alors, bientôt un petit frère ou une petite soeur pour Ruby ? Affaire à suivre !