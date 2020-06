Carole Baskin a-t-elle tué son mari ? Son testament expertisé "100% frauduleux"

Plus on avance dans Tiger King, plus on se rend compte qu'aucun des protagonistes n'est sain d'esprit. Même Carole Baskin (58 ans), qui a lancé Big Cat Rescue et dit sauver les grands félins, ne serait pas celle qu'elle prétend puisqu'on l'accuse d'avoir orchestré la disparition de son richissime mari. L'ennemie jurée de Joe Exotic est également soupçonnée d'avoir falsifié son testament, Don Lewis n'ayant légalement rien légué à ses enfants.

Depuis la diffusion de la série-documentaire, l'enquête sur la mort de Don Lewis a été rouverte. Mardi 2 juin 2020, deux experts différents ont estimé que le testament était "frauduleux à 100%", comme l'a annoncé le shérif du conté de Hillsborough (Floride).

"C'est ce qu'on savait avant. (...) C'est un problème de dates, car les procédures ont expiré. Le testament a déjà été exécuté", a fait savoir Chad Chronister, le shérif, au micro de CBS. Pour lui, c'est la seule raison pour laquelle aucune action n'a encore été intentée. "Il n'y a pas de recours. Un juge l'a estimé valide, dont le testament a été exécuté, le détournement de fonds est autre chose. Mais d'un point de vue criminel, on ne peut pas la poursuivre à cause de ces limites de temps", a-t-il détaillé.

Cette nouvelle expertise apporte toutefois une lueur d'espoir pour la famille de Don Lewis, il ajoute "un autre élément de suspicion" sur la disparition mystérieuse du multimillionnaire.

Don Lewis avait disparu en 1997. Conformément à la loi de Floride, il a été déclaré mort cinq ans après. Carole Baskin réfute aujourd'hui tout rôle dans la disparition de son ex-mari.

Carole Baskin vient également d'obtenir la direction de l'ancien parc animalier de son rival, Joe Exotic. Il est aujourd'hui emprisonné pour une peine de 22 ans, pour avoir, entre autres, engagé un tueur à gages afin d'assassiner son ennemie.