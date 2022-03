Carole Baskin (Tiger King) victime d'un cancer de la peau, elle dévoile ses cicatrices

Elle est devenue une star, bien malgré elle, en faisant partie du catalogue de personnages extraordinaires de la série documentaire Tiger King - Au royaume des fauves en version française. Peu présente dans la deuxième saison du show, dévoilée sur Netflix en novembre dernier, Carole Baskin s'est retrouvée au coeur d'un cyclone en étant soupçonnée d'avoir assassiné son ex-mari et de l'avoir donné à manger aux lions. Le calme étant un brin revenu, la propriétaire du refuge Big Cat Rescue enchaîne toutefois les petits pépins de santé.

Je me suis fait enlever un carcinome basocellulaire la semaine dernière

Récemment aperçue dans l'émission Dancing with the stars, Carole Baskin a partagé une vidéo sur laquelle elle apparaît entre La cour suprême et le Capitole de Washington, le 3 mars 2022, sur Instagram. Vêtue d'étoles à motifs léopard, comme elle en a si bien l'habitude, la militante a attiré toutes les attentions... à cause d'une vilaine cicatrice présente au niveau de sa paupière gauche. Si bien qu'elle a dû clarifier la situation dans les commentaires. "Je me suis fait enlever un carcinome basocellulaire la semaine dernière", a-t-elle simplement précisé. Le carcinome basocellulaire est un cancer de la peau qui concerne les cellules basales de l'épiderme. Il se soigne généralement très bien en étant prélevé, chirurgicalement, sous anesthésie locale.