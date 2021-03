Joe Exotic "désemparé" en prison : son mari de 23 ans demande le divorce

Après avoir goûté à la prison et à la Covid-19, Joe Exotic découvre la saveur âpre du célibat. Comme le révèle TMZ.com, citant l'avocat de la star de Tiger King, son époux Dillon Passage veut divorcer. Le passionné de grands félins a reçu un appel de Dillon en prison, lui disant son intention de rompre. Depuis, Joe Exotic est décrit comme "désemparé et bouleversé", comme si "on lui arrachait son estomac".

Désormais, l'ancien patron de zoo s'apprête à déclarer une véritable guerre juridique à Dillon Passage, qu'on aperçoit dans le documentaire Netflix. Son but : déposer une demande de divorce avant son ex. Une information confirmée par Dillon Passage lui-même sur Instagram, le vendredi 26 mars 2021.

"Oui, Joe et moi allons divorcer. Ce n'était pas une décision facile à prendre mais Joe et moi comprenons que cette situation n'est juste ni pour lui, ni pour moi... Nous sommes toujours en bons termes et j'espère que ça restera comme ça. Je vais continuer de l'avoir dans ma vie et de faire de mon mieux pour le soutenir alors qu'il poursuit son combat judiciaire pour améliorer sa situation", a tristement annoncé le jeune homme de 23 ans.