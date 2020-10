Carole Baskin (Tiger King) révèle être bisexuelle : confidences sur sa sexualité

Carole Baskin a fait son coming out. La star du documentaire Tiger King (Netflix) en a dit plus sur ses préférences sexuelles au magazine Pink News, le 19 octobre 2020. "Je me suis toujours considérée comme bisexuelle. Même si je n'ai jamais eu d'épouse, je pourrais autant me marier avec une femme qu'avec un homme", a-t-elle révélé.

Dans l'interview, Carole Baskin explique avoir commencé à explorer sa sexualité dans les années 1980, lorsqu'elle était fiancée à un psychologue qui travaillait avec des patients de la communauté LGBTQ atteints du Sida.

"J'ai toujours eu des choix masculins. Je n'ai jamais eu d'instinct maternel ou quelque chose du genre, vous savez, je n'ai jamais joué avec des poupées. J'ai toujours un peu pensé qu'il y avait quelque chose, et que je ne pouvais pas vraiment trouver ce que c'était", a confié la candidate de Dancing with de stars, qui a finalement réalisé qu'elle avait "des sentiments aussi forts pour les femmes que pour les hommes". Encore un point commun avec son ennemi juré : Joe Exotic, ouvertement homosexuel. "Peu importe ce qu'est votre sexualité, cet homme est juste déviant, a point d'être un danger pour l'humanité et la vie animale", a-t-elle affirmé.

Carole Baskin est soupçonnée d'être liée à la disparition de son ex-mari, Don Lewis, qui s'était évaporé en août 1997 et déclaré mort quelques années plus tard. Aujourd'hui, elle est mariée à Howard Baskin, depuis 16 ans.

Rappelons que Joe Exotic avait été condamné à vingt-deux ans d'emprisonnement pour avoir engagé un tueur à gages, afin d'orchestrer l'assassinat de sa grande rivale Carole Baskin. Dix-sept chefs d'accusation pour cruauté envers les animaux avaient été ajoutés à son dossier.