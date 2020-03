Carole Bouquet : Ce détail qui l'a séduite chez Gérard Depardieu, son ex

En couverture de Vanity Fair, elle affirme haut et fort son "immense goût pour le bonheur". Ce bien-être, cette plénitude, Carole Bouquet les puise dans le travail comme dans la vie. À la tête d'une filmographie aussi brillante que fournie, la comédienne de 62 ans a également un tableau de chasse à faire pâlir les coeurs à prendre. Parmi ses compagnons, outre ses histoires folles avec Philippe Sereys de Rothschild ou Jean-Pierre Rassam, elle garde un souvenir vibrant de ces années passées au côté de Gérard Depardieu. "J'avais une tendresse immense pour cet ami et une admiration infinie pour cet acteur, rappelle-t-elle sur papier glacé. Puis un jour, il vivait seul, il s'était séparé, il aimait venir chez moi me raconter des histoires... J'étais seule aussi, je venais d'avoir 40 ans... Et je me mets à le regarder autrement. D'un ami merveilleux, je l'ai regardé comme un homme."

Carole Bouquet a grandi auprès de Gérard Depardieu de 1996 à 2005. Les deux partenaires se sont liés à tous niveaux, eux qui avaient déjà joué ensemble dans Buffet froid de Bertrand Blier ou Rive droite, rive gauche de Philippe Labro. Impossible d'oublier ces mois où ils ont ri, pleuré, ressenti. "Je ne désaime pas les gens que j'ai aimés profondément, précise-t-elle. Je n'ai qu'une vie. Je ne voudrais rien renier. Ceux que j'ai aimés d'un amour profond sont toujours là. Il faudrait que je gomme dix ans de ma vie parce que je ne suis plus avec tel ou tel homme ? J'ai aimé des hommes fascinants, avec une curiosité et une force hors norme. J'ai aimé ces moments démesurés avec eux."

Actuellement, l'actrice a tout pour être heureuse. Le 23 octobre 2018, Carole Bouquet est devenue grand-mère une nouvelle fois en accueillant Balthazar, le fils de Dimitri Rassam et de Charlotte Casiraghi. Quant à elle, elle roucoule auprès de Philippe Sereys de Rothschild, son actuel compagnon. "J'admire sa générosité, sa gentillesse, son attitude avec les enfants, le savoir qu'il a et que je n'ai pas, confiait-elle à Paris Match. Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est que j'arrive à construire des choses avec l'homme que j'aime, avec sa famille, et avec la mienne." Un vrai feel good movie...

