Carole Gaessler et la mort tragique son premier amour, il n'avait que 29 ans...

Depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, Carole Gaessler officie sur France Télévisions. Journaliste hors-paire et animatrice emblématique aux commandes de l'émission Des racines et des ailes depuis 2014, elle a une vie professionnelle pleinement épanouie. Du côté de sa vie privée en revanche, la jolie brune a vécu le pire. Alors qu'elle débute sa carrière au début des années 1990, elle rencontre l'amour. L'heureux élu n'est autre que Laurent Lépinasse, journaliste de renom qui travaillait alors pour la chaîne RTL TV, en tant que rédacteur en chef adjoint. Mais cette histoire d'amour va malheureusement virer au drame...

Le 18 janvier 1994, alors qu'il n'a que 29 ans, le jeune homme trouve tragiquement la mort dans un terrible accident de la route, sur l'autoroute A4, non loin de la commune de Verdun. Entré en collision avec un poids lourd qui arrivait en sens inverse, le journaliste est tué sur le coup... Rapidement, la nouvelle fait le tour des médias et de nombreux confrères s'appliquent à rendre hommage à leur collègue. Dans le JT de France 3 Lorraine, on parlait alors d'un "journaliste unanimement respecté par ses confrères et reconnu pour sa gentillesse". Probablement dévastée par ce drame, Carole Gaessler ne s'est quant à elle jamais exprimée sur sa douleur. Les années passant, elle a doucement fait son deuil avec l'aide de ses amis et de sa famille...

L'amour triomphe toujours

Petit à petit, la brune aux yeux turquoises finit par tourner la page. Quelques années après la perte soudaine de son premier amour, le 21 août 1997, elle épouse un certain Franck Loubaresse, chef d'entreprise breton non connu dans le monde médiatique. De cette union sont nés deux enfants : Margaux, née en 1999 et Arthur, né en 2001.

Aujourd'hui, Carole Gaessler est une femme heureuse. Quelques années après leur mariage, au début des années 2000, la journaliste avait d'ailleurs mis sa carrière en pause pour accompagner son époux en Australie. Pendant 15 mois, les tourtereaux ont développé une nouvelle passion : le vin. De retour en France par la suite, ils ont acheté un vignoble dans le Lubéron et vivent depuis sur un petit nuage.