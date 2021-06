Carole Gaessler et son mari Franck : leur autre vie loin de Paris

Depuis plus de vingt ans, Carole Gaessler papillonne de chaîne en chaîne pour exercer son métier de journaliste. Elle a fini par trouver une place régulière sur France 3, où elle anime l'émission Des racines et des ailes. Si les téléspectateurs ont donc l'habitude de la retrouver à l'antenne, Carole Gaessler reste en revanche beaucoup plus discrète lorsqu'il s'agit de sa vie privée. On sait malgré tout qu'elle est mariée avec Franck depuis 1997, un chef d'entreprise breton avec qui elle a eu deux enfants, Margaux (née en 1999) et Arthur (né en 2011).

Contrairement à son premier amour, le journaliste Laurent Lépinasse tragiquement décédé en 1993, Franck est très éloigné du milieu audiovisuel. "Il fait des fusions-acquisitions. Il aide des patrons de PME à se vendre ou à grandir", expliquait-elle en 2018 pour Télé-Loisirs.

Ils se retrouvent tout de même sur un point : le vin. En effet, Carole Gaessler et Franck sont férus de vins et ont décidé en 2018 de devenir propriétaires d'un domaine pour y cultiver leurs propres vignes. C'est dans le Luberon qu'ils ont trouvé leur petite parcelle de terre idéale, entre Aix-en-Provence et Manosque. La journaliste est tout simplement tombée amoureuse de ces lieux aux airs de Toscane. "Mon époux rêvait de faire son propre vin depuis des années. Ensemble, nous avions envie d'un bout de terre et d'un ancrage pour nos deux enfants. Nous avons visité plusieurs endroits et, en 2018, nous avons eu un énorme coup de coeur pour cette ruine entourée de vignes et d'oliviers", a-t-elle confié lors d'une interview pour La revue du vin de France en 2020.

Carole Gaessler entretient cette passion pour la viticulture depuis déjà plusieurs années comme elle l'expliquait davantage : "C'est en Australie où je faisais un break au début des années 2000, que j'ai commencé à m'intéresser au vin et aux différentes façons de le faire. J'étais avec mon mari qui, lui, était déjà un grand amateur."