Caroline Barclay : "Petit flirt" avec une légende du cinéma, "vraie idylle" avec un grand chanteur, elle dit tout !

L'été, si vous cherchez Caroline Barclay , tournez-vous plutôt du côté de Saint-Tropez : directrice de son agence de Relations Publiques et comptant parmi ses clients de nombreux restaurants de la côte, la rayonnante quinquagénaire passe le début de l'été sur la côte, où elle a ses habitudes, mais le mois d' Août à Ibiza. Il faut dire qu'être mariée à Eddie Barclay pendant dix ans ouvre quelques portes dans la station balnéaire qu'il a marquée de son empreinte !

Mais entre deux déjeuners de VIP, elle a trouvé un peu de temps pour se confier à Nice-Matin, qui lui a posé quelques questions sur les hommes de sa vie et notamment sur l'un d'entre eux, qu'elle évoque rarement... Gérard Depardieu ! Le monstre sacré du cinéma, qu'elle avait connu sur la Côte d'Azur, a en effet vécu une petite romance avec elle, mais rien de sérieux à l'écouter.

"'Chez', et non 'avec' Depardieu !", lance-t-elle lorsque le journaliste lui demande où elle vivait à cette période de sa vie. "Je reconnais un petit flirt passé mais c'était avant tout un copain. Il était très mal après sa rupture avec Karine Silla et très vite, il a cheminé avec Carole Bouquet", explique-t-elle, ce qui permet de situer leur histoire au milieu des années 90.

Une histoire d'amour discrète

A l'époque, l'acteur venait en effet d'être quitté par la mère de sa fille Roxane, aujourd'hui âgée de 30 ans et avait ensuite vécu une longue histoire avec Carole Bouquet, puis avec Helene Bizot, mère de son fils Jean, 16 ans. Caroline Barclay, quant à elle, a refait sa vie avec le père de ses enfants Vincent et Clara, âgés de 20 et 18 ans.

Mais elle avait déjà évoqué cette petite romance avec Gérard Depardieu : au moment où celui-ci avait été accusé par une jeune actrice de viol, elle avait pris sa défense, racontant leur histoire : "J'ai vécu un an chez lui, j'ai même eu une petite histoire avec lui, bon il y a prescription maintenant, un petit flirt tout de suite après mon divorce avec Eddie. Lui venait de se séparer de Karine Silla je crois", avait-t-elle précisé, continuant : "J'avoue qu'il me faisait un peu peur... Gérard il est si volubile. Il buvait beaucoup à l'époque. Mais c'est un personnage très attachant, très érudit. C'est magique quand on est autour de lui, on ne peut pas s'ennuyer une seconde, ça hurle, ça bouge, il décide de décoller pour Cuba à minuit quoi."

Une vie amoureuse bien remplie

Aujourd'hui, elle est célibataire, comme elle l'avait confié au début de l'année. "C'est marée basse, mais écoutez, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de chance...", avait-elle expliqué avant de raconter son histoire avec "un monsieur fantastique, qui était lui aussi plus âgé (...). Un monsieur sud-africain, fondateur des Atlantis", qui se trouve être Sol Kerzner, décédé il y a peu à 84 ans.

Cependant, sa vie amoureuse a été bien remplie : en plus de Gérard Depardieu, la jet-setteuse a également vécu une petite histoire avec un certain... Johnny Hallyday. "Aujourd'hui, il y a prescription, mais l'idylle avec Johnny est vraie", raconte-t-elle, toujours dans Nice-Matin. "C'était entre ses deux mariages avec Adeline. J'allais à La Lorada [la maison de Johnny Hallyday, ndlr] pour faire ma gym sur ses machines après une rupture des ligaments à ski et il s'est entiché de moi... Aussi attachant qu'excessif, il téléphonait à Eddie en lui disant : 'Laisse partir Caroline maintenant, elle va vivre avec moi'. Eddie s'est fâché, ils ne se sont plus parlés pendant un an. J'ai arrêté mes bêtises et tout est rentré dans l'ordre entre eux."