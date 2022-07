Caroline Costa (The Voice) anéantie après la mort tragique d'un être cher : "Je n'arrête pas de pleurer..."

"Nous sommes défaits. Vides." C'est ainsi que Caroline Costa a qualifié ses sentiments et ceux de son compagnon Wilson en story Instagram ce mardi 19 juillet 2022. Le couple a malheureusement appris une bien mauvaise nouvelle alors que la candidate de The Voice se trouve actuellement à sillonner les routes de France pour donner des concerts. Leur chienne Obey est décédée.

D'abord portée disparue, elle a été retrouvée sur la route. L'animal avait été percuté par une voiture. "Nous sommes dans un état inimaginable", a confié Caroline Costa. Et de poursuivre : "Je n'ai pas de mots... Nous ne sommes même pas là pour elle. Je n'arrête pas de pleurer toutes les larmes de mon coeur. C'était la première fois qu'elle disparaissait. C'était une chienne hors du commun. Elle nous a apporté tellement, elle était si spéciale. Il a fallu d'une fois, d'une voiture pour nous enlever celle qu'on aimait tant pour toujours. C'était la meilleure amie de notre fille... la nôtre."

Le pire reste encore à venir pour la jolie jeune femme qui était finaliste de la dernière saison de The Voice car elle doit encore annoncer la nouvelle à sa petite fille Talia, âgée de 3 ans et demi seulement. Une étape qu'elle n'a pour l'heure "pas le courage" de passer. "Nous ne savons pas quels mots adopter. On ne veut pas lui mentir non plus. On est perdus. Et cette peur au ventre de rentrer chez nous à la suite de cette tournée. Sans elle... On était une famille de 4 et non de 3. Elle faisait partie de nous. Un membre de notre petite famille à part entière. C'était la pièce manquante au puzzle. Notre puzzle", a-t-elle encore écrit, complètement anéantie.

La disparition d'Obey est d'autant plus tragique que Caroline Costa avait prévu avec hâte de la récupérer pour la deuxième partie de sa tournée. "Elle méritait de vivre de longues et belles années de plus auprès de nous. Depuis deux ans, nous avions tout fait pour lui offrir un joli confort de vie", s'est-elle désolée pour conclure. Nul doute qu'à la suite de cette annonce, la chanteuse a reçu les bons sentiments de sa communauté pour la réconforter.