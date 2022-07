Caroline Costa (The Voice) réconciliée avec son ex et père de sa fille : elle officialise leur retour de flamme

"Après presque 10 ans d'amour, nous prenons aujourd'hui deux chemins différents Wilson et moi..." Le 3 mai dernier, Caroline Costa créait la surprise en annonçant soudainement sa rupture avec le papa de sa fille, Talia (3 ans et demi). La finaliste de la dernière saison de The Voice n'apportait pas plus de détails et demandait à sa communauté de respecter cette "décision difficile".

Mais voilà, les deux ex semblent avoir pris le temps de réfléchir au cours de ces deux derniers mois et ont choisi de se laisser une nouvelle chance. Sur Instagram, Caroline Costa était ravie de se dévoiler à nouveau complice avec Wilson à travers une photo d'eux prise à la plage. "Il arrive parfois dans la vie de faire des choix, de prendre des décisions en pensant que c'est mieux ainsi... Mais il arrive surtout dans la vie de se rendre compte que ces décisions étaient trop immatures... C'est quand on est sur le point de perdre ce qui compte le plus à nos yeux que l'on se rend compte de sa valeur inestimable", a écrit la jeune chanteuse de 26 ans en faisant directement référence à sa relation avec Wilson. Et de continuer : "Quand on a trouvé LA personne, on ne lâche pas, on se doit de se battre... Peu importe les hauts, les bas, les différents, les erreurs (qui permettent aussi d'éveiller la conscience...), on se doit de se donner les moyens. Et après tout... on ne sépare pas l'inséparable pas vrai ? Merci de ne m'avoir jamais laissé tomber, de t'être toujours battu...".