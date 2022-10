Caroline de Monaco et Charlotte Casiraghi : Mère et fille élégantes et assorties, duo de charme pour une rare sortie

Charlotte Casiraghi et Caroline de Hanovre se sont retrouvées pour une rare sortie. Mère et fille ont participé à la cérémonie de proclamation de l'édition 2022 des Prix de la Fondation Prince Pierre à l'opéra Garnier à Monaco, le 11 octobre 2022. Et les princesses de Monaco étaient très élégantes et assorties, tout de noir vêtues. Sur la scène de l'opéra, l'épouse de Dimitri Rassam, dans une robe à sequins arrivant aux genoux, a pris la parole. Rouge à lèvres bien rouge, cheveux laissés au naturel, la maman de Raphaël - fruit de son histoire d'amour passée avec l'humoriste Gad Elmaleh et né en décembre 2013, et de Balthazar - était radieuse.

Caroline de Monaco a pris la pose avec fierté auprès de sa fille, qui lui ressemble tant. Alors qu'elle se retrouvait il y a peu auprès de Charlene de Monaco à l'occasion d'un hommage, à l'approche du centenaire de la naissance du prince Rainier III, c'est cette fois-ci avec sa belle Charlotte qu'elle a pris plaisir à participer à cet évènement. Le duo affichait des sourires complices et rayonnants. Caroline de Monaco, la soeur de Stéphanie, avait opté pour un élégant costume. L'élégance de mère en fille.

Le palmarès 2022 était le suivant : le Tremplin Musical 2022 pour Kyiv Symphony Orchestra, le Coup de Coeur des Jeunes Mélomanes 2022 à York Holler pour son oeuvre Viola Concerto (2016-2017), le Prix Littéraire 2022 décerné à Vénus Khoury Ghata, la Bourse de la Découverte 2022 à Thomas Louis, pour son roman Les chiens de faïence (éditions de la Martinière), le Coup de Coeur des Lycéens 2022 à Marie Vingtras, pour son roman Blizzard (éditions de l'Olivier), le Prix International d'Art Contemporain pour Christine Sun Kim, pour son oeuvre The Star Spangled Banner (2020), la Bourse de Recherche pour l'Art Contemporain va à DARR - Decolonizing Architecture Art Research (Sandi Hilal et Alessandro Petti), et le Prix de la Principauté, en partenariat avec les Rencontres Philosophiques de Monaco et la Fondation Prince Pierre va à Philippe Descola, pour l'ensemble de son oeuvre.

Les lauréats sont venus récupérer leurs prix sur scène, remis par Caroline et Charlotte de Monaco qui ont assuré le show toute la soirée.