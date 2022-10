Le prince Albert sans Charlène partie à la Fashion Week : soirée folle et en bonne compagnie pour sa fondation

Le prince Albert s'est sûrement réveillé un peu fatigué ce dimanche matin. La veille, samedi 1er octobre, le Souverain du Rocher a retrouvé plusieurs de ses amis à l'hôtel Hermitage de Monte-Carlo pour la soirée Dreaming in Azur organisée par les présidents de la Venetian Arts Foundation, monsieur et madame Ghirelli. Au programme, une ambiance vénitienne façon cité des doges, spectacle organisé sous la houlette de la directrice artistique Antonia Sautter, en marge d'un dîner concocté par le chef Yannick Alléno, récemment affecté par la mort brutale de son jeune fils Antoine. Même le chanteur Mika était de la partie pour ambiancer encore un peu plus cette soirée exceptionnelle, au profit des initiatives de conservation de l'Océan de la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Pas de Caroline, de Stéphanie, Camille Gottlieb ou Charlotte Casiraghi pour l'accompagner, et encore moins de princesse Charlène, restée à Paris où elle s'est délectée de quelques défilés de la Fashion Week, le prince Albert n'en était pas moins bien accompagné. Au contraire ! Outre des hommes d'affaires et de la haute société, le Souverain s'était entouré de son équipe parmi laquelle Lady Monika Bacardi, membre du Comité de développement de la Fondation Prince Albert II de Monaco et de l'Assemblée de Les Amis du Musée Océanographique de Monaco, une cause chère au coeur du Rocher.

Le prince Albert II de Monaco n'a jamais caché son engagement dans la préservation des océans. Depuis plusieurs années, le mari de Charlène multiplie les initiatives et les événements pour sensibiliser la population et le monde sur les enjeux importants que représentent la protection de la vie maritime. En juin dernier, il avait même convié Mélanie Laurent à Monaco pour présenter Mission Polaire, nom de l'exposition qu'elle présentait au musée océanographique de Monaco. Une bataille qu'il mène, de près ou de loin, avec Charlène, la sirène de son coeur.