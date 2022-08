Caroline Margeridon en couple : "Un amour compliqué, explosif", confidences sur l'homme qui partage sa vie

Amoureuse libre. A bientôt 56 ans, Caroline Margeridon n'est plus un coeur à prendre. La populaire acheteuse de l'émission Affaire conclue (France 2) vit une jolie romance avec un nouveau compagnon, elle qui est séparée de longue date d'un célèbre sportif. Interrogée par le magazine Gala, elle a accepté d'en dire un peu plus sur cette histoire.

Si l'on savait que son nouveau chéri se prénomme Pascal - elle croyait qu'il était gay ! - et qu'elle le fréquente depuis trois ans maintenant, on en découvre aujourd'hui un peu plus. "Il vit en Suisse. C'est un amour compliqué, explosif. Il dit toujours que nous sommes le yin et le yang. Après tout, c'est peut-être ça l'amour, affaire à suivre", a ainsi confié Caroline Margeridon à nos confrères. Une idylle entre deux pays qui lui convient parfaitement puisque la célèbre brocanteuse du petit écran n'aime pas partager son toit. "De toute façon, je n'ai jamais vécu avec un homme. Ni avec le père de mes enfants [Alexandre, âgé de 23 ans, et Victoire, 22 ans, ndlr], ni avec mon mari avec lequel je suis restée mariée 16 ans. Je préfère vivre avec mes amis qu'avec mes amoureux. Avec eux, je trouve la fidélité, l'honnêteté, la complicité que j'ai besoin", ajoute-t-elle.

Caroline Margeridon, qui avait admis avoir volontairement parlé de cette relation pour ne plus recevoir de demandes en mariage sur les réseaux sociaux, reste toutefois assez secrète. Tout juste avait-elle précédemment décrit le caractère assez similaire au sien de son amoureux. "Je me demande si je n'ai pas trouvé mon pendant en homme. Et là, ça devient compliqué, parce que se retrouver face à un miroir, c'est compliqué. Pour le coup, c'est une thérapie. Il est très protecteur, je suis très protectrice (...) En fait, il est comme moi, il est énormément entouré et puis il parle beaucoup, moi je parle beaucoup", avait-elle confié à TéléStar Play, sur le plateau de L'Instant De Luxe.

