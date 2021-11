Caroline Margeridon séparée d'un célèbre sportif : la raison de leur rupture malgré une "vie de rêve"

Avant d'officier comme experte dans Affaire conclue (France 2) auprès de Sophie Davant, Caroline Margeridon connaissait déjà la célébrité, via son ex-mari. En effet, son premier époux, qui est également le père de ses deux enfants Alexandre (24 ans) et Victoire (23 ans), est un sportif connu à savoir le jockey Gérald Mossé. Peu après les naissances des enfants, le couple s'est séparé. En interview pour Ici Paris, la jolie blonde de 54 ans s'explique.

"Je dois avoir une tête à être cocue, s'exclame Caroline Margeridon. Le père de mes enfants puis mon ex-mari m'ont trompée. Et ils ont été suffisamment bêtes pour se faire choper..." Et de regretter : "Pourtant, je suis restée égale à moi-même. Après mes deux grossesses, je ne me suis jamais laissée aller. J'ai retrouvé la ligne et j'ai toujours entretenu l'intimité dans mes relations. La base du couple, c'est la confiance. En amour comme en amitié, j'ai besoin d'exclusivité."

C'est donc parce qu'elle a été trompée par Gérald Mossé qu'elle l'a quitté. En octobre 2020, lors d'un entretien accordé au magazine Gala, la brocanteuse du marché Biron aux Puces de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) avait déjà évoqué sa rupture avec le sportif. "Je me suis séparée du père de mes enfants à 33 ans. J'avais une vie de rêve, mais ça n'allait plus entre nous", avait-elle déclaré sans toutefois livrer plus de détails.

Aujourd'hui, toute cette histoire est derrière elle. Caroline Margeridon est désormais en couple avec un certain Pascal. Si elle n'envisage pas du tout le mariage avec lui – "jamais de la vie", assure-t-elle –, la belle blonde semble épanouie. "Je suis en couple depuis deux ans et demi avec un Suisse. Il a 10 ans de plus que moi. Quand je l'ai rencontré, j'ai fendu l'armure car je pensais qu'il était homo, révèle-t-elle, amusée. Je suis heureuse, mais ce n'est pas toujours simple." Une belle nouvelle pour celle qui a malheureusement été touchée par la mort de sa mère, survenue le mois dernier... alors qu'elle ne se parlaient plus depuis plus de trente pour pour une histoire d'argent.