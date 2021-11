Caroline Margeridon : Son fils Alexandre en couple, photos de sa très jolie compagne

On le sait, Caroline Margeridon est une amoureuse de l'amour. Si elle n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse comme elle l'a déjà fait savoir, la célèbre brocanteuse d'Affaire conclue (France 2) a toujours eu des relations très sérieuses. L'une d'entre elle a été avec le jockey Gérald Mossé, le père de ses enfants dont elle s'est séparée quand ils avaient 1 an. Qu'a cela ne tienne, ces derniers semblent avoir tout de même hérité des gènes romantiques de leurs parents et plus particulièrement le garçon, Alexandre. A 23 ans, le jeune homme qui a frôlé la mort après un accident de voiture, n'est en effet plus un coeur à prendre.

En se baladant sur son compte Instagram, on constate qu'il file même le parfait amour avec une certaine Manon Paillaugue. Il s'agit d'une très jolie brune qui a sans doute son âge et qui étudie à l'EBS Paris, une école de commerce privée française, comme nous l'indique sa page LinkedIn. Entre Alexandre Margeridon et Manon Paillaugue c'est une histoire qui dure puisqu'ils forment un couple depuis déjà trois ans, soit depuis 2018. "Aujourd'hui c'est notre anniversaire, 2 ans que je partage ma vie avec toi et j'en suis le plus heureux. Jamais je pourrais décrire toute l'amour que j'ai pour toi, il nous reste encore tant de choses à faire tout les deux", se réjouissait le jeune homme sur Instagram en mars 2020.

La jolie Manon semble par ailleurs avoir été adoptée par toute la famille de son compagnon. Sur la Toile, elle apparaît très complice de la soeur de ce dernier, Victoire (22 ans), mais aussi de leur mère Caroline Margeridon. (Voir notre diaporama).