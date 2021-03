Cassie maman pour la 2e fois : la chanteuse présente son bébé

Sunny Cinco est le deuxième enfant de Cassie et son mari Alex Fine. Le couple est aussi parent d'une première fille, Frankie, née le 6 décembre 2019 et donc âgée de 15 mois.

La venue au monde de Sunny Cinco a inspiré son papa, qui a écrit une lettre à ses deux filles : "Je me suis réveillé ce matin avec vous deux et votre maman, et j'ai pris un moment pour assimiler le fait que nous avons créée la famille parfaite, qui n'est pas parfaite mais qui est remplie d'amour... J'espère que vous lirez ça quand vous irez à votre bal de promo, votre cérémonie de diplôme, quand vous vous marierez et fonderez vos propres familles (je dois évidemment approuver), et même quand je serai parti (pas avant 100 ans, ne vous inquiétez pas) pour comprendre à quel point mon coeur est plein de joie, de fierté et d'amour pour mes trois filles [Cassie et leurs deux enfants, NDLR]. Je suis heureux que vous m'ayez choisi pour être votre papa."

Cassie avait officialisé sa deuxième grossesse en décembre 2020, en publiant une vidéo d'elle en pleine échographie.