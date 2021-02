Kelly Rowland a accouché : elle révèle le sexe et le prénom de son bébé

En commentaire, l'interprète du single Hitman (sorti en novembre dernier) a reçu de nombreux messages de félicitations. La chanteuse Ciara, les actrices Reese Witherspoon et Ellen Pompeo (de la série Grey's Anatomy), les top models Ashley Graham et Winnie Harlow, ou encore la maman de Beyoncé, Tina Knowles ont réagi à cette naissance. Un accueil chaleureux et 5 étoiles pour le petit Noah.

Kelly Rowland et son mari Tim Weatherspoon accueillent ainsi leur deuxième fils. Le couple est également parent de Titan, le fils aîné de 6 ans.

Kelly avait attendu plusieurs mois pour officialiser sa grossesse. Elle avait appris l'heureuse nouvelle au printemps de l'année 2020, au début de la pandémie de Covid-19 et au cours des manifestations contre le racisme et les violences policières qui secouaient la planète.

"Nous en avons parlé comme ça, puis le Covid est arrivé, et nous nous sommes dits : 'Nous verrons ce qui se passe', avait expliqué la bombe de bientôt 40 ans au magazine Women's Health. On veut quand même rappeler aux gens que la vie est quelque chose d'important. Et pouvoir avoir un enfant... J'aurai 40 ans au mois de février. Prendre soin de moi est quelque chose d'important pour moi".