Grey's Anatomy : La vraie raison du mystérieux départ de Justin Chambers, alias Alex Karev

Plus de Docteur Mamour, plus de Docteur Glamour... ni même d'Alex Karev. C'est l'annonce choc qu'a fait Justin Chambers au début de l'année 2020. Et si les téléspectateurs ont eu le temps de digérer cette nouvelle, ils verront son adorable bouille pour la dernière fois dans la série Grey's Anatomy, sur TF1, le mercredi 4 novembre 2020. Le comédien était présent depuis le tout début de la fiction médicale imaginée par Shonda Rimes. Autant dire qu'il lui fallait une très bonne raison pour décider de quitter l'aventure après 15 ans de bons et loyaux services.

Stress et dépression

S'il évoquait une envie de "diversifier ses rôles et ses choix de carrière", Justin Chambers avait oublié d'évoquer un petit détail. "Je vais avoir 50 ans, précisait-il au magazine Deadline. J'ai la chance d'avoir une femme qui me soutient incroyablement et cinq enfants exceptionnels. Le temps est venu". Mais comme l'expliquait Page Six, l'acteur avait surtout été pris en charge, début 2020, par un célèbre établissement psychiatrique du Connecticut - le même qui s'était occupé de Kit Harington ou Selena Gomez. "Il est là-bas à cause de son stress, de sa dépression et il est suivi par des coachs, racontait-on. Il se passe de nombreuses choses dans les coulisses de Grey's Anatomy en ce moment." Il y a plus de dix ans, le comédien s'était rendu au UCLA Center à cause de troubles du sommeil. La vie ne s'est pas franchement apaisée depuis.

Comment la série va-t-elle expliquer son départ ?

Justin Chambers a incarné Alex Karev pendant 332 épisodes. Si son ultime apparition a été diffusée sur la ABC en mars aux Etats-Unis, il aura fallu attendre plus de huit mois pour découvrir le départ de son personnage. Côté histoire, Shonda Rimes s'en est sortie avec une pirouette scénaristique un peu improbable. Le chef du service de chirurgie par intérim du Grey Sloan Memorial va quitter la ville de Seattle sans trop prévenir son épouse Jo pour rejoindre Izzie, son premier et grand amour - interprété par Katherine Heigl - qui a, entre temps, eu secrètement des enfants en utilisant ses embryons congelés. Et si vous vous inquiétez du quota de beaux gosses qui fond comme neige au soleil, nulle crainte. L'acteur sera remplacé au pied levé par Richard Flood - vu dans les séries Crossing Lines, Red Rock ou encore Shameless -, qui prendra les traits du Docteur Cormac Hayes pour votre plus grand plaisir. C'est déjà ça...