Grey's Anatomy : Qui est Richard Flood (Dr Hayes), le nouveau beau gosse ?

Les fans de Grey's Anatomy profitent des derniers épisodes inédits de la saison 16 sur TF1, avant que la diffusion de la série médicale de Shonda Rhimes ne soit arrêtée, pour cause de coronavirus. En raison de la pandémie, les épisodes allant au-delà du 15 avril 2020 n'ont pas pu être doublés et TF1 proposera alors une autre série à ses téléspectateurs, The Resident.

La soirée de ce mercredi 8 avril sera marquée par une nouvelle arrivée, celle du Dr Cormac Hayes, pédiatre interprété par l'acteur irlandais Richard Flood. Cette arrivée au Grey-Sloan Memorial ne survient pas au hasard, mais sert à pallier le départ du Dr Alex Karev (joué par Justin Chambers), qui était présent depuis le début de Grey's Anatomy.

Le Dr Hayes débarque dans l'épisode De la part de Cristina, ce qui s'explique par le fait qu'il a travaillé en Suisse avec le Dr Cristina Yang (Sandra Oh), partie en Suisse après son départ de Seattle. Cristina Yang a l'espoir que le Dr Hayes se rapproche de sa BFF, le Dr Meredith Grey (Ellen Pompeo). Les deux médecins partagent un point commun : la perte d'un être aimé.

Si le visage de Richard Flood ne vous est pas inconnu, c'est parce que le charmant Irlandais de 37 ans a précédemment joué dans la série Shameless. Avant cela, il était apparu dans les séries Crossing Lines et Red Rock.