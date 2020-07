Cate Blanchett : La pose en bikini ? Ses enfants jouent avec son nom...

De retour au cinéma avec le film Bernadette a disparu, la populaire actrice Cate Blanchett a multiplié les interviews promo. Dans les pages du magazine Public, la star de 51 ans s'est livrée et a évoqué son nouveau rôle de femme au foyer. L'occasion de faire un parallèle avec sa vie de maman active. La comédienne a fait une confidence sur ses quatre enfants, amusés qu'elle porte un nom laissant penser à une autre personnalité médiatique.

Née Cate Blanchett, l'actrice est officiellement devenue Cate Upton à l'état civil après son union avec le dramaturge et metteur en scène, Andrew Upton (un mariage dans lequel elle d'ailleurs s'est lancée après avoir connu quelques aventures, notamment avec des femmes). Ce nom de femme mariée a de quoi créer un certain flou... "Des camarades de classe de mes fils ont cru que j'étais Kate Upton, la bombe mannequin. Du coup, mes gamins ont été assaillis en mode : 'Ta mère, elle pose en bikini ?' Et ces nigauds ont dit oui ! La gueule des autres enfants quand ils m'ont vue à la sortie de l'école... Kate Upton fait plus fantasmer que Cate Blanchett !", a-t-elle confié. La star et son mari sont les parents de Dashiell John (né en 2001), Roman Robert (né en 2004), Ignatius Martin (né en 2008) et Edith Vivian Patricia (adoptée en 2015).

Cate Blanchett, qui semble en forme après un récent accident de tronçonneuse sans gravité, en a profité pour évoquer l'éducation de ses enfants dans les pages du magazine. Elle a ainsi admis vouloir les tirer vers le haut. "C'est le rôle de chaque parent. Est-ce qu'ils sont toujours partants pour visiter un musée ? Non ! Mais je ne veux pas jeter l'éponge. À l'inverse, je les écoute beaucoup", a-t-elle relaté.

