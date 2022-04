Catherine Davydzenka (Ici tout commence) "amaigrie et creusée" : l'actrice délestée de plusieurs kilos !

Dans Ici tout commence, des sujets très sérieux et actuels sont régulièrement traités. La nouvelle intrigue de la fiction de TF1 qui vient de commencer est portée par Catherine Davydzenka (qui joue le personnage d'Hortense). Cette dernière doit faire face à un problème délicat : la boulimie.

"C'est une maladie dont elle souffre depuis l'adolescence. Cela s'était calmé mais c'est revenu cette dernière année et elle a, de toute évidence, de plus en plus de mal à la gérer puisque si cette maladie n'est pas prise au sérieux et à temps, on développe des problèmes physiques, des sautes d'humeur, etc. Plus elle va sombrer dans son mal-être, plus les crises vont se rapprocher et s'intensifier. Cela va donc se voir. Hortense est plus creusée, fatiguée et perd du poids. Elle va se dégrader un petit peu au fur et à mesure, que ce soit physiquement et moralement", raconte la jolie blonde biélorusse de 24 ans lors d'une interview pour Télé Star.

Pour s'approcher le plus de la réalité, Catherine Davydzenka a réalisé un vrai travail de fond. Et pour cause, elle compte des proches qui ont été victimes de la boulimie dans son entourage. "J'ai fait beaucoup de recherches et malheureusement, autour de moi, c'est un sujet qui me touche. Deux ou trois personnes proches - et c'est déjà trop - ont souffert de boulimie jusqu'à l'hospitalisation. C'est une maladie très complexe avec plusieurs pans dont celui que j'ai choisi de rendre visible à l'écran : le fait de manger beaucoup, de se faire vomir et donc de maigrir dû aux faibles réserves. Je me suis préparée avec des souvenirs personnels, des exemples, des recherches, je me suis documentée et j'en ai parlé à un médecin", assure-t-elle à nos confrères.

Je l'ai fait de ma propre initiative

Dans le même temps, l'ex-mannequin a révélé avoir perdu "six ou sept kilos". Une perte de poids nécessaire à ses yeux, elle qui a fait attention à ne pas glamouriser la maladie. "Je l'ai fait de ma propre initiative, en étant encadrée. C'était une des choses qui me tenait le plus à coeur. C'était très important pour moi de ne pas rendre la boulimie jolie ou sexy. Je ne voulais pas que ce soit une nana bien coiffée, bien maquillée et mince à ce moment-là de l'arche mais que la maladie se voie. Qu'elle soit amaigrie et creusée", a déclare Catherine Davydzenka.

Que ses fans se rassure, la jeune femme n'a apparemment eu aucun mal à retrouver sa silhouette une fois le tournage de cette intrigue terminée. "Ne vous inquiétez pas, entre-temps, tous mes kilos perdus me sont sainement revenus", a-t-elle promis en story Instagram.