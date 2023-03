Catherine Deneuve : Icône de l'élégance française face à trois des enfants du milliardaire Bernard Arnault

Le front row du défilé Louis Vuitton "prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024" mené par Nicolas Ghesquière dans le cadre de la Fashion Week parisienne le 6 mars 2023 était particulièrement bien rempli, c'est peu de le dire. Les regards se sont posés sur le directeur artistique de LV homme Pharrell Williams venu en famille ainsi que Léna Mahfouf, Léa Seydoux et Marina Foïs dans un premier temps, mais l'attention a également dévié vers une fratrie particulièrement puissante : les Arnault.

Le milliardaire français Bernard Arnault est père de cinq enfants et trois d'entre eux étaient présents lors du défilé de la prestigieuse maison de mode qui appartient au groupe de luxe mené par leur père, LVMH. Nés du premier mariage de Bernard Arnault avec Anne Dewavri, Delphine Arnault (47 ans), administratrice du groupe LVMH depuis 2004 et PDG de Christian Dior Couture depuis le 11 janvier 2023 et Antoine Arnault (45 ans), directeur général de Berluti venu sans sa célèbre épouse Natalia Vodianova cette fois, ont applaudi le show, non loin de l'un de leurs cadets, Jean. Directeur marketing et développement pour les montres Louis Vuitton, il est le fils de la pianiste québécoise Hélène Mercier et a également deux frères, Alexandre et Frédéric.

Une fratrie habituée à naviguer parmi les plus grandes stars, comme l'icône du cinéma français Catherine Deneuve, et des actrices des générations suivantes et tout aussi prometteuse comme l'oscarisée Emma Stone et la césarisée Noémie Merlant ou encore l'étoile hollywoodienne montante Zendaya, la vedette du cinéma indien Deepika Padukone et le fils de Will Smith, Jaden.

On nous reconnaît partout dans le monde

Des personnalités du monde entier venues apprécier notre exception culturelle et vestimentaire à travers le travail de Nicolas Ghesquière. "Lorsque j'ai récemment recommencé à voyager, je me suis retrouvé à nouveau dans des situations où l'on me parlait de style français, de French Touch. Pas de la Parisienne, mais vraiment de cette somme de culture qui fait que l'on nous reconnaît partout dans le monde", a déclaré le styliste dans des propos rapportés par Le Figaro.