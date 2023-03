Léna Situations sensationnelle face à l'élégante Léa Seydoux et Marina Foïs à la Fashion Week de Paris

Par Bertrand Bielle Journaliste Curieux de nature, Bertrand est toujours à l’affut du moindre petit scoop. Passionné par le football, il n’est jamais bien loin du ballon rond et de toutes les actualités qui en découlent. Toutefois, l’évènementiel du showbiz ou de la politique fait également partie de ses recherches journalistiques privilégiées.

Ce lundi 6 mars avait lieu le défilé Louis Vuitton prêt-à-porter automne-hiver 2023/2024 de de la Fashion Week de Paris. Un événement auquel se sont rendues de nombreuses stars, dans des tenues plus originales et sensationnelles les unes que les autres. Léna Situations a notamment fait sensation face à Léa Seydoux et Marina Foïs.

La Fashion Week de Paris touchera à sa fin demain, alors que de nombreux défilés illuminent la capitale depuis plusieurs jours. Ce lundi, c'est Louis Vuitton qui présentait sa nouvelle collection. Un événement que Léna Situations n'aurait manqué pour rien au monde, elle qui avait déjà beaucoup impressionné au défilé Dior le 28 février dernier. L'influenceuse de 25 ans a fait sensation dans un look très original, notamment composé d'un crop top sans manche en forme de croix, assorti à un pantacourt. Elle portait également des talons à l'aspect métallique, ainsi qu'un sac à main noir en forme de pot. Une tenue qu'elle a pu fièrement porter au photocall de l'événement. Un endroit où Léa Seydoux a également pris la pose. L'actrice de 37 ans portait quant à elle une veste jaune à boutons très chic et assortie à ses cheveux blonds, qu'elle avait associée à une jupe noire, assortie à ses collants, ses bottes et son sac à main. C'est toujours avec beaucoup de classe qu'elle a fait crépiter les flashs des photographes. Apparition colorée pour Pharrell Williams Quant à Marina Foïs, elle portait sur ses épaules une longue veste en cuir et à boutons marron foncé, parfaitement assortie à son haut, qui faisait notamment penser à une peau de serpent ou de tigre. Elle était aussi parée d'une paire de cuissardes noires et avait également pour accessoire un petit sac à main aux célèbres motifs de Louis Vuitton. A noter que de grandes personnalités internationales avaient également fait le déplacement pour ce défilé, comme la popstar Pharrell Williams, - nommé directeur artistique de Louis Vuitton homme, il présentera sa première collection en juin - qui, accompagné de son fils Rocket Ayer, portait un manteau vert ainsi qu'une casquette de la célèbre maison française, ou l'actrice Chloë Grace Moretz, parée d'un haut ayant pour motifs des fermetures éclair. Sans oublier la star de k-pop K-pop Hyein, l'actrice cubano-espagnol Ana de Armas, la chanteuse Lous & The Yakuza, María Olympía de Grèce, l'actrice suédoise Alicia Vikander (en couple avec l'acteur Michael Fassbender, ndlr) l'influenceuse Allemande Xenia Adonts, ainsi que l'actrice franco-britannique Stacy Martin. Du beau monde, donc, pour assister à ce prestigieux défilé. A noter que demain, à partir de 10h30, ce sera à Chanel de présenter sa nouvelle collection.

