Catherine Deneuve : Son fils Christian Vadim rejoint le casting d'une célèbre série !

Si les personnages dans Demain nous appartient ne sont jamais éternels, il y en a toujours d'autres pour leur succéder. Très prochainement, celui d'Alain va faire ses débuts dans la série. Il s'agira du père de François, incarné par Emmanuel Moire et au coeur de la nouvelle intrigue. Un rôle crucial donc qui a été confié à Christian Vadim, le fils de Catherine Deneuve et du regretté réalisateur Roger Vadim. Les fans du feuilleton de TF1 auront l'occasion de découvrir les talents du comédien de 59 ans dès l'épisode du 13 février.

Baignant dans le milieu du cinéma depuis sa naissance "violente" avec ses célèbres parents, il n'est pas étonnant que Christian Vadim se soit tourné à son tour vers une carrière d'acteur. Avant Demain nous appartient, il a ainsi joué dans plusieurs longs-métrages comme Ce jour-là de Raoul Ruiz, Tu es si jolie ce soir de Jean-Pierre Mocky ou encore Nos plus belles vacances de Philippe Lellouche. Son premier film, Christian Vadim le doit même à son propre père Roger Vadim, Surprise Party sorti en 1983. Sur le petit écran, il a par ailleurs été vu dans plusieurs séries telles que Équipe médicale d'urgence et Section de recherches.

La vie privée de Christian Vadim a elle aussi été mouvementée. Le comédien s'est récemment marié en toute discrétion avec sa compagne Nadège Méziat dans la jolie ville de Saint-Tropez au cours du mois de juillet 2022. Une femme avec qui il partage sa passion pour la comédie. D'ailleurs, après s'être dit "oui", ils se sont donnés la réplique sur les planches du festival d'Avignon. "Christian Vadim et Nadège Meziat se sont retrouvés sur scène pour y jouer Au bout du quai, qu'elle a écrit et qu'il a mis en scène", nous apprenait le magazine VSD.

Leur belle histoire avait débutée quelques années plus tôt, après la séparation de Christian Vadim avec Julia Livage, chroniqueuse de Télématin et mère de ses deux enfants Lou, 11 ans et Mona, 9 ans. Il a également été marié à la styliste Caroline Bufalini en 1996 et a eu un fils, Igor, avec Hortense Divetain.