Catherine Deneuve : Son fils Christian s'est remarié, des noces célébrées à Saint-Tropez !

La rentrée est bel et bien entamée pour Catherine Deneuve. L'immense actrice de 78 ans est bien décidée à vivre sa passion jusqu'au bout. Il y a encore quelques jours, la star de Belle de jour foulait le tapis rouge de la Mostra de Venise, le sourire jusqu'aux oreilles. Au-delà de ce rendez-vous cinématographique qu'elle n'aurait manqué pour rien au monde, l'icône du cinéma français avait une bonne raison d'afficher son grand bonheur. Son fils Christian, 59 ans, né de sa relation avec le regretté réalisateur Roger Vadim, s'est marié en toute discrétion avec sa compagne.

C'est dans la jolie ville de Saint-Tropez au cours du mois de juillet que le comédien a épousé sa belle Nadège comme nous l'apprend le dernier numéro de VSD. Les jeunes mariés ne partagent pas seulement une belle histoire d'amour puisqu'ils se sont aussi donné la réplique sur les planches du festival d'Avignon peu de temps après s'être dit 'oui'. "Christian Vadim et Nadège Meziat se sont retrouvés sur scène pour y jouer Au bout du quai, qu'elle a écrit et qu'il a mis en scène", lit-on dans le magazine.

À l'image de leur mariage, leur collaboration artistique est prometteuse. Toujours selon VSD, "leur complicité devrait se décliner sur scène dans toute la France en 2023" avec une "captation télé" et la possible diffusion ou adaptation sur les plateformes de streaming. De beaux projets inscrits dans la continuité de cette belle histoire débutée quelques années plus tôt. A l'époque, Christian Vadim est séparé de Julia Livage, chroniqueuse de Télématin et mère de ses deux enfants : Lou, 11 ans et Mona, 9 ans. Il a également été marié à la styliste Caroline Bufalini, épousée en 1996. Christian Vadim est également le papa d'Igor, né de son amour passé pour Hortense Divetain, garçon qui a défrayé la chronique par le passé...

Les confidences de l'acteur sur sa vie amoureuse se comptent sur les doigts d'une main, tout comme ses apparitions au bras de sa jeune épouse. Mais le fils de Catherine Deneuve avait toutefois accepté d'en dire plus lors d'un entretien avec le magazine Closer : "Quand on s'est séparé avec Julia, j'ai revu Nadège qui écrivait pour le théâtre. Nous vivons ensemble depuis quatre ans." Dans la discrétion qu'on leur connaît réside finalement leur clé du bonheur. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est bien connu !