Catherine Laborde malade : Après plusieurs mois de silence, elle se confie

C'est en 2018 que Catherine Laborde avait dévoilé être atteinte de la démence à corps de Lewy, l'une des formes de la maladie de Parkinson. Depuis, l'ancienne animatrice météo a cédé sa place à la belle Tatiana Silva et se ressource auprès de ses proches tout en suivant son traitement. Ces derniers mois, la présentatrice avait complètement disparu des médias, mais les internautes et téléspectateurs ont régulièrement de ses nouvelles, notamment grâce à sa soeur, Françoise Laborde.

Pourtant, le mercredi 8 janvier 2020, Catherine Laborde est sortie de son silence et a accepté de parler de sa maladie dans les colonnes de Paris Match. Que les fans se rassurent, les nouvelles sont plutôt bonnes bien que la maladie continue de ronger le quotidien de l'ex-animatrice de 68 ans. "J'ai passé des moments terribles, mais depuis un mois et demi, ça va beaucoup mieux. Mes symptômes sont ceux de la vieillesse : la fatigue, les gestes pas coordonnés, les chutes. Je trébuche au moins une fois par jour. Mais ce n'est pas seulement le corps qui se défait petit à petit", explique-t-elle.

Au-delà de ses tremblements et de ses douleurs physiques, Catherine Laborde s'est déclarée beaucoup plus à fleur de peau qu'avant : "J'ai aussi l'impression d'être beaucoup plus émotive qu'avant. Ça m'est difficile de sortir dans la rue, j'ai peur de tout. Il y a tellement de choses que je m'interdis de faire, d'abord par crainte de ne pas y arriver...", se désole la maman de Gabrielle (née en 1987) et Pia (née en 1990).

En novembre dernier, c'est le journaliste Christophe Carrière qui donnait des nouvelles de l'animatrice : "Elle a reçu un traitement révolutionnaire. Et ce traitement a fait des miracles (...) elle tremble beaucoup moins, elle est beaucoup moins angoissée", révélait-il. Aujourd'hui, Catherine Laborde le confirme elle-même : "Je touche du bois pour que ça dure... Même si mon médecin m'a prévenue : c'est une pathologie qui fonctionne un peu comme les montagnes russes."

Pour le moment, les douleurs se sont apaisées et Catherine Laborde en profite pleinement. Souhaitons-lui que cette accalmie dure le plus longtemps possible...