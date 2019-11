Catherine Laborde malade : son "traitement qui a fait des miracles"

Depuis quatre ans, Catherine Laborde est atteinte de la maladie de Lewy, une maladie dégénérative proche de la maladie de Parkinson. Après Françoise Laborde, c'est au tour du chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) Christophe Carrière de donner des nouvelles de l'ancienne Miss météo de 68 ans. Et elles sont rassurantes.

"J'ai des nouvelles. Il y a quatre jours, elle a reçu un traitement révolutionnaire. Là, elle est à l'île d'Yeu avec son mari [Thomas Stern, NDLR]. Le traitement a fait des miracles, elle est toujours malade évidemment, mais elle tremble beaucoup moins, elle est beaucoup moins angoissée et, même, des vacances qu'elle avait prévues et annulées en décembre, finalement elle va partir tranquille, au soleil", a expliqué le journaliste de 54 ans. Ravi, Cyril Hanouna lui a adressé un tendre message : "Catherine, je t'aime, tu me manques beaucoup, j'espère te voir vite, tu sais comme je t'aime, Catherine, c'est un coup de coeur."

De 1984 à 2016, Catherine Laborde a fait la pluie et le beau temps sur TF1. Mais elle a souhaité se retirer afin de prendre soin de sa santé. C'est dans le même temps que le public a découvert avec beaucoup de tristesse sa maladie, lors de la sortie de son livre Trembler (paru le 11 octobre 2018 aux éditions Plon). La dernière fois qu'elle a donné de ses nouvelles, c'était à l'occasion de son anniversaire, le 8 mai dernier. "Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vais plutôt bien. Mais ma maladie est très imprévisible. Mon état peut changer d'une heure à l'autre. Cette maladie entraîne de nombreux problèmes physiques et psychologiques. C'est difficile de vivre avec elle. Elle m'enferme terriblement dans la solitude. C'est une sorte de vieillesse prématurée. Mais j'ai la chance d'être très bien entourée...", a-t-elle expliqué. Elle est heureusement épaulée par son époux, ainsi que leurs enfants Gabrielle (née en 1987) et Pia (née en 1990).

Le 4 novembre, c'est sa soeur Françoise qui s'est exprimée sur le sujet lors de son passage dans l'émission de Jordan De Luxe, sur Non Stop People : "Elle va bien. C'est difficile, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où elle va moins bien. C'est très étrange parce qu'intellectuellement, elle est brillantissime, toujours là. On a des conversations de qualité avec elle, ce n'est pas la question. Mais parfois, elle perd la notion du temps et de l'espace, et donc ça lui demande un gros effort intellectuel de savoir exactement où elle est. C'est ça qui la fatigue beaucoup. Et c'est ça qui l'isole, aussi." Depuis qu'elle a appris sa maladie, Françoise a pris la décision de mettre leurs brouilles de côté afin de la soutenir le mieux possible.