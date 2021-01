Catherine Ringer émue : sa mise au point au sujet de Fred Chichin

Les Rita Mitsouko se sont éteints le 28 novembre 2007, lors du décès de Fred Chichin, emporté par un cancer particulièrement agressif. Invitée de Bernard Montiel sur RFM le samedi 16 janvier 2021, Catherine Ringer a rappelé que la mort de son éternel compagnon marquait la fin irréfutable du groupe.

"Je dois préciser que ce duo mythique, il a eu 29 ans, après Fred est mort donc je ne vois pas pourquoi on continue à compter. Les Rita Mitsouko sont morts. La musique est toujours là, on peut l'écouter en disque, moi je peux continuer à le jouer, mais les Rita Mitsouko sont morts", a-t-elle martelé, sur RFM. Ainsi, Catherine Ringer s'en prend aux indélicats qui voudraient fêter les 40 ans du groupe. "Ça fait pas 40 ans de Rita Mitsouko, ça fait 40 ans qu'on s'est rencontrés en 1979 Fred et moi, mais on faisait pas les Rita Mitsouko à cette époque là. Si on veut être précis et honnête, non, ça fait pas 40 ans de Rita Mitsouko, on a travaillé 29 ans ensemble", a développé Catherine Ringer face à Bernard Montiel.

Pour l'artiste de 63 ans, la mort soudaine de Fred Chichin est toujours aussi douloureuse. "Un deuil pareil, il y a toujours de la douleur, heureusement pas autant qu'au début, et tant mieux ça veut dire que ça compte. J'ai accepté quand même, la douleur est plus forte si on se rebelle et qu'on dit 'pourquoi la personne est morte, c'est injuste'. C'est pas une question de juste ou pas juste, c'est une sale maladie", a déploré Catherine Ringer, la gorge nouée. "Je vous sent très émue, on va passer à autre chose. Je ne veux pas vous faire pleurer", a réagi Bernard Montiel.

En couple pendant de longues années, Fred Chichin et Catherine Ringer sont devenus parents de trois enfants : Ginger Roman (36 ans), actrice, Simone Ringer, chanteuse et Raoul Chichin, guitariste.