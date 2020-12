Catherine Ringer brûle de fierté pour son fils Raoul Chichin, un "merveilleux musicien"

Le talent coule dans ses veines ! Le 16 décembre 2020, Catherine Ringer était l'invitée spéciale du live de l'émission Six à la maison, sur France 2. Et alors qu'elle interprétait son titre Ding Dang Dong avec des flammes dans les yeux, à l'arrière, à la guitare, son fils Raoul Chichin faisait vriller les cordes de son instrument. Il faut dire que le jeune homme accompagne souvent sa mère sur scène. Devant une vidéo de lui capturée à la Philharmonie de Paris, un peu plus tôt, elle s'émerveillait devant une telle réussite.

Il est plus que pas trop mal !

"Sur ces images de la Philharmonie, on voit Raoul Chichin, votre fils, a constaté Patrick Cohen. Vous cherchiez un bon guitariste et il y avait ce petit gars pas trop mal, c'est pour cela que vous l'avez pris ?" "Il est plus que pas trop mal, l'a rectifié Catherine Ringer. C'est un merveilleux musicien." Il a effectivement fait ses preuves plus que de raison. Il a formé le groupe Minuit avec sa soeur Simone, avec Joseph Delmas, Klem Aubert et Tanguy Truhé et a remporté le prix du jury du concours "Sosh aime les inRocKs Lab" en 2015. La formation a entre autres fait vibrer les scènes du Festival des InRocks et de We Love Green les mois suivants. La musique est décidément une affaire de famille...

Catherine Ringer et Frédéric Chichin se sont rencontrés en partition, alors qu'ils jouaient ensemble dans la comédie musicale Flashes Rouges. Ils ont ensuite créé un groupe, d'abord nommé Les Sprats, puis Les Rita Mitsouko. In love à la vie comme à la scène, le couple a eu trois enfants : Raoul et Simone, qui est aussi bien graphiste que chanteuse, ainsi que la comédienne Ginger Romàn. Mort en 2007 des suites d'un cancer du foie, Fred Chichin a laissé sa famille derrière lui, mais il n'avait pas oublié de leur transmettre la fibre artistique avant de disparaître...