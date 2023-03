Catherine Wilkening (Mongeville) totalement nue pour promouvoir son autre passion, reconnue même à l'étranger !

Depuis plus de trente ans, Catherine Wilkening s'illustre sur nos écrans, petits et grands, en tant qu'actrice. On ne compte plus ses participations à des téléfilms, comme Capitaine Marleau ou La Passion du docteur Bergh. Elle a également été vue dans des séries telles que Julie Lescaut, Joséphine, ange gardien, Diane femme flic ou encore Alice Nevers.. Dans les années 2000, elle se fera particulièrement remarquée grâce à son rôle de Nanou, la femme de Marc Lavoine dans la trilogie Le coeur des hommes. Ce mardi soir, les téléspectateurs la retrouveront sur C8 dans la série policière Mongeville. Il s'agit d'une rediffusion puisque l'actrice de 59 ans a rejoint le casting le temps d'un épisode, c'était en 2017 pour la saison 1.

Mais lorsqu'elle ne se trouve sur aucun plateau de tournage, Catherine Wilkening évolue en parallèle en tant que sculptrice. En effet, la jolie brune se passionne pour cet art depuis une vingtaine d'années et, au fil du temps, elle a eu la chance de voir ses oeuvres être exposées à plusieurs reprises, même à l'étranger ! En avril 2022, elle se vantait justement de pouvoir partager son travail à Lisbonne. Et pour en faire la promotion, elle a tout donné !

Catherine Wilkening "sublime"

Sur Instagram, elle annonçait la date de son exposition au Portugal en partageant une photo, non pas de ses sculptures, mais d'elle totalement nue. La comédienne s'y dévoilait recroquevillée sur elle-même dans une boîte qui pourrait originellement contenir une oeuvre d'art, histoire de dire que, finalement, c'est elle l'oeuvre d'art. Les internautes n'avaient pu qu'être charmés par l'actrice dans son plus simple appareil. "Merveille", "Sublime", "Toujours aussi jolie", "Juste divine", peut-on lire en commentaires.