Cauchemar en cuisine : Une candidate porte plainte après sa participation, elle s'explique !

En juin 2020, M6 diffusait un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine où Philippe Etchebest se rendait à Sénas dans les Bouches-du-Rhône, afin de venir en aide à trois soeurs, les jumelles Mélanie et Mylène ainsi que Séverine. Une expérience qui les ont marquées. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Mélanie donne de ses nouvelles et révèle avoir porté plainte, deux ans après la première diffusion de l'émission.

L'épisode a été rediffusé déjà trois fois, en février et octobre 2021 puis en avril 2022. Et à chaque fois qu'elles passent à l'écran, les critiques pleuvent pour les soeurs. "On est même critiquées sur notre physique. Ce sont des faux comptes. On s'en aperçoit en cliquant sur le profil, souvent il n'y a qu'un abonné... Mais on s'y est fait, confie Mélanie. Je sais ce que je fais, toute la bonne volonté que j'y mets... On ne dispose que de produits frais. Je n'ai rien à me reprocher, même si je vous avoue qu'on n'avait pas anticipé toutes ces remarques négatives en participant à l'émission."

Leur restaurant est critiqué sur les réseaux sociaux et autres sites de notation spécialisés. Les internautes "disent que c'est immangeable, dégueulasse, et qu'on devrait avoir honte d'avoir fait Cauchemar en cuisine, alors qu'ils ne sont jamais venus manger sur place..." Cette vague de haine ne s'arrête pas là : "On nous a attaquées directement sur notre physique, on nous a dit qu'on pouvait aller se jeter du haut d'un pont, faire de la chirurgie esthétique... Cela a été très, très loin." Face à cela, les trois soeurs ont "bien évidemment porté plainte à la gendarmerie". Cette action n'a malheureusement pas abouti puisque la plainte a été classée sans suite.

Des attaques dont le trio se serait bien passé, surtout que Mélanie, Mylène et Séverine n'ont pas participé à Cauchemar en cuisine pour la gloire. "Le chef le sait. On avait demandé à ne pas être diffusées. On ne voulait pas faire le buzz, simplement sauver notre restaurant et améliorer notre relation avec mes soeurs", assure la cuisinière. Le plus important pour la petite famille désormais, c'est le succès du restaurant. "Deux ans après, on est toujours ouvert, avec pas mal de passages", se félicite Mélanie. Et peut-être bien que le chef Etchebest ira leur rendre visite prochainement... En tout cas, l'invitation est lancée !