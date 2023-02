Cauet : Son fils Valmont est sa copie conforme "avec des cheveux", les internautes bluffés !

Sébastien Cauet n'a pas peur de le dire : il est un véritable papa poule. La naissance de ses deux enfants (Valmont né en 2000 et Ivana née en 2002) l'a complètement changé. Aujourd'hui, l'animateur se sent responsable de leur sécurité et leur bien-être. D'ailleurs, cela va faire plusieurs années qu'il paye le loyer de son fils et subvient à ses besoins alors pourtant que ce dernier vient tout juste de fêter ses 23 ans !

Sur Instagram, le frère et la soeur n'hésitent pas à s'afficher et, à l'occasion de l'anniversaire de son binôme, Ivana à dévoiler une photo de son aîné. "Happy 23 brother !", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut voir Valmont, l'air ravi et brandissant deux bouteilles en l'air. Dans les commentaires, les internautes ont immédiatement tenu à féliciter le jeune homme mais la plupart ont surtout relevé la grande ressemblance entre père et fils. Il faut dire que le jeune homme est la copie conforme de son célèbre père. Les yeux, le visage rond, le nez et le sourire... tout y est à l'exception des cheveux, encore bien présent sur la tête de Valmont. "Oh la vache, on dirait son père !", "On dirait trop son papa !", "C'est Cauet avec des cheveux", "La ressemblance est troublante", "C'est la copie conforme de votre père. Quelle ressemblance !", peut-on notamment lire dans les commentaires.