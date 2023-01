Cauet bientôt séparé de sa fille Ivana ? Grande décision entre stress et peur

Cauet est l'heureux papa de deux enfants : Valmont et Ivana (22 ans et 20 ans, fruit de son ancienne union avec Virginie). Dès qu'ils le peuvent, ils se retrouvent pour partager de bons moments ensemble. Des instants parfois dévoilés sur les réseaux sociaux. Mais il se pourrait que prochainement, ce soit plus difficile pour l'animateur de NRJ de voir sa fille.

En 2020, Cauet n'avait pas caché sa fierté après que sa fille Ivana a décroché le bac. A la suite de cela, la belle blonde s'est lancée dans des études supérieures en intégrant l'EFAP. Une formation qu'elle devrait terminer dans deux ans si l'on en croit sa page Linkedin. En parallèle, elle a assuré durant trois mois le rôle de manager de communauté dans le groupe NRJ pendant trois mois, en 2021. Elle a ensuite été stagiaire dans l'agence My Agency. Et depuis 4 mois, elle est responsable communication de Lille Addict (à Lille donc).

Malgré tout, Ivana Cauet n'a pas abandonné ses études. Elle souhaiterait d'ailleurs passer un nouveau cap comme elle l'a confié en story Instagram, le 24 janvier 2023. "Cet après-midi, j'ai passé un test de langue pour mes études à l'étranger l'année prochaine. C'est un vrai stress, j'ai trop peur de ne pas avoir le niveau (anglais) et de rater peut-être ma seule occasion d'étudier à l'étranger. On croise les doigts, résultat dans 48h", a écrit la compagne de Cyprien (un pro du hockey sur gazon). Cela l'éloignerait donc encore davantage de son papa Cauet, de sa maman Virginie et de son frère Valmont. Mais, nul doute que si elle réussit son test, l'animateur pensera à son bonheur.

Si Ivana Cauet avance dans sa vie, cela ne semble pas vraiment être le cas de Valmont. Le 18 janvier dernier, dans son émission C'Cauet, l'animateur a dévoilé qu'il lui payait son appartement, car il "a envie de rien foutre". "Il faut qu'il trouve un job, sinon, il va en prendre un de force. Il y a un moment où il va falloir bosser quand même !", avait-il également lancé.