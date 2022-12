Cécile de France plus désirable à 47 ans ? " On nous fait croire qu'à l'approche de la ménopause..."

À l'affiche du film La Passagère d'Héloïse Pelloquet dont la sortie dans les salles obscures est prévue pour le 28 décembre prochain, Cécile de France continue sa tournée promotionnelle. Dans ce long-métrage comportant de nombreuses scènes érotiques, son personnage tombe amoureux d'un homme de 25 ans son cadet.

C'est donc dans ce contexte que l'actrice belge a accordé une interview au magazine Paris Match, dans le numéro du 22 décembre. L'occasion pour elle, qui a récemment affirmé "ne plus être dans les normes de beauté" avec "son corps de femme de 47 ans", de s'exprimer sur son rapport au temps qui passe, à son corps et aux critères de beauté imposés par la société.

"À partir de 45 ans, les femmes ne sont plus dans les normes malheureusement édictées par la société", débute-t-elle. "Je peux en parler, car j'ai 47 ans. On nous fait croire qu'à l'approche de la ménopause, on ne sera plus jamais désirable", poursuit la comédienne belge, avançant le fait qu'il faut toujours garder confiance en soi.

La société veut nous imposer la perfection

"Il y a, d'un côté, cette vision de la société et, de l'autre, le rapport que l'on entretient avec son corps. Je pense que le respect que l'on a pour les gens qu'on aime, il faut aussi l'avoir pour soi-même. Personne ne dirait à sa meilleure amie qu'elle a les fesses qui tombent ou qu'elle a pris du ventre. Alors, pourquoi se le dire à soi ? C'est cruel ! L'être humain n'est pas parfait, même si la société veut nous imposer la perfection", développe-t-elle.

Interrogée par notre confrère sur de potentiels complexes, Cécile de France avance qu'elle essaie de ne pas en avoir. "Et si cela m'arrive, je me dis : 'Allez, on s'en moque, ce n'est pas grave !' Le principal, c'est de bouger, d'aller marcher une heure par jour, pour faire circuler les énergies. Le meilleur remède pour le corps et le moral. L'être humain, ancien chasseur-cueilleur, n'est pas fait pour être affalé dans un canapé, mais plutôt pour grimper aux arbres. J'écoute mon corps dans ce qu'il a de plus ancestral", conclut l'actrice à ce sujet, qui ne compte manifestement pas se laisser atteindre par quelques critiques que ce soit.