Cécile de France, ses scènes d'amour avec un homme de 25 ans son cadet : "Il est temps !"

Dans le long métrage Les Jeunes Amants avec Fanny Ardant et Melvil Poupaud sorti en février dernier, Cécile de France incarnait l'épouse du héros qui voit son mari la tromper avec une femme bien plus âgée. Cette fois, dans La Passagère, c'est l'actrice belge qui est dans la peau de celle qui vit une histoire d'amour charnelle avec un autre, un jeune homme. Dans son interview pour le magazine ELLE, l'irrésistible Belge se confie sur ce rôle qui casse les codes et les stéréotypes.

Scènes audacieuses mais naturalistes

Si pour son personnage de marin pêcheuse, Cécile de France a dû jouer sur un bateau, ce n'est pas la seule difficulté liée au tournage, puisqu'elle a dû également tourner des scènes intimes avec son partenaire Félix Lefebvre, 23 ans. Dans ELLE, la sublime actrice de 47 ans raconte les coulisses de ces moments : "Le scénario était très écrit : 'Elle bascule sur le lit...' Félix et moi avons beaucoup parlé. Avec la réalisatrice, nous avons une vraie réflexion sur la jouissance féminine et sur le caractère original de Chiara. Elle a un côté un peu brusque, elle est un diamant brut. Dans sa manière de faire l'amour, il fallait trouver une maladresse. C'est une chose qu'on montre peu au cinéma. Dans les relations amoureuses, les scènes de sexe sont souvent représentées vite fait. Héloïse [Pelloquet, la réalisatrice] défend un cinéma naturaliste, le désir devait être charnel, sensuel."

Sensualité sans tabou

Au-delà de l'aspect intime, il y a aussi le tabou sur la différence d'âge qui est mis en lumière dans La Passagère. L'affronter était important pour Cécile de France : "Il est temps ! Nous, les femmes, représentons la moitié de la population. QU'on arrête un peu de ne montrer que des femmes jeunes comme objets de désir. Chaque dois qu'on met en avant des hommes jeunes, ça relève de la rareté. Je pense à Brad Pitt dans Thelma & Louise. Il y a plus de trente ans ! Le fait qu'il soit entouré de deux femmes plus âgées que lui, c'était très nouveau. Aujourd'hui, ça ne devrait plus être un sujet de débat."

Une femme normale

Passionnée sur les plateaux de cinéma, Cécile de France retourne, une fois les caméras éteintes, dans son quotidien loin de Paris et des mondanités qui ne lui vont guère. Avec son mari Guillaume Siron, créateur sonore, musicien et chanteur et leurs deux enfants, Lino et Joy, elle est installée dans le nord, à la frontière de son plat pays natal, savourant une vie simple et discrète.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine ELLE du 15 décembre 2022

La Passagère, au cinéma dès le 28 décembre 2022