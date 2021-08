Cécile de Ménibus en couple : rare photo avec son compagnon Thierry

Cécile de Ménibus est en couple depuis huit ans avec Thierry Tourault, un ancien directeur de production (au sein de R&G Productions entre 2000 et 2017). "Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bien élevé et de si convivial. Et avec sa famille, c'est le Graal", avait-elle confié en 2018 à Gala. Avec l'homme d'affaires, elle s'épanouit dans le privé mais aussi dans le milieu professionnel.

Thierry Tourault s'est en effet reconverti dans l'aménagement d'intérieur et il a créé sa propre société avec Cécile de Ménibus. "Je gère la partie communication, les relations avec les entreprises... Je travaille avec des architectes qui aiment les beaux matériaux, c'est un réel plaisir!", avait expliqué l'animatrice à Blue News. Le couple à qui tout réussit depuis plusieurs années envisageait même devenir parent via l'adoption. "Il est un peu moins à l'aise que moi avec le sujet, mais je sens qu'il commence à s'ouvrir un peu... Donc oui, l'adoption est aujourd'hui une vraie possibilité pour nous", avait-elle confié à France Dimanche en 2017. Bref, entre eux, c'est du sérieux.