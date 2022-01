Cécile (Mariés au premier regard) éconduit de façon cash un internaute...

Malgré son emploi d'agent immobilier qui lui prend beaucoup de temps et sa vie personnelle, Cécile tente de partager un maximum avec sa communauté Instagram. Ainsi, ce vendredi 28 janvier 2022, la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6) a organisé une session de questions/réponses. Et elle a une fois de plus marqué les esprits avec son franc-parler.

La maman d'Anissa (19 ans) n'a pas sa langue dans sa poche. Quand elle a quelque chose à dire, elle ne passe pas par quatre chemins. Et un internaute vient de le comprendre. L'homme en question a souhaité savoir s'il était possible d'avoir un rendez-vous avec Cécile, pour un projet immobilier. Et il ne se doutait sans doute pas qu'il allait recevoir une réponse aussi cash.

"Voilà pourquoi je suis célibataire entre autres... Pour moi, les hommes sont (je ne généralise pas non plus) des êtres prévisibles et primaires. Ils me voient la plupart comme un vagin. Je suis blasée, ils m'ont blasée. Et pour répondre à ta question, non on n'ira pas manger même si tu trouves l'excuse de l'immobilier. Arrête de forcer (Facebook, Insta). Lâche l'affaire", a écrit Cécile. Le message est clair et il devrait inciter les autres personnes dans la même situation à rebrousser chemin.

Certains retiendront que Cécile est toujours un coeur à prendre. Sa dernière relation avait été officialisée en juin 2021. Elle n'avait pas dévoilé l'identité de l'heureux élu mais avait fait savoir qu'elle était heureuse. Mais deux mois plus tard, c'est leur rupture qu'elle annonçait. "Ça s'est fini parce qu'avec ma nouvelle vie, j'avais besoin d'être rassurée. Lui ne m'apportait pas ce que je voulais. Quand je donne, j'attends un retour. Et je ne l'avais pas. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait des initiatives. Il avait peur que moi j'ai peur. C'est le chien qui se mord la queue. C'était la première fois que je me livrais, je m'attendais à ce qu'il y ait un retour. Il me comblait sur certains points mais pas sur tout", avait-elle expliqué.

Avant cela, elle s'était mariée à Alain lors du tournage de Mariés au premier regard. Les deux candidats étaient compatibles à 83%. Mais ils ont fini par divorcer car le coiffeur-barbier n'avait pas réussi à surmonter l'une de leurs disputes, concernant son manque d'implication.