Cecilia Bartoli barbue : la diva reprend du poil de la bête !

La cantatrice est loin d'être chauve ! Cecilia Bartoli, que l'on a connue avec à peu près tous les looks, a décidé que sa longue chevelure frisée n'était plus suffisante. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, disponible dès le 8 novembre 2019 et dédié à la carrière du castrat Carlo Broschi, alias Farinelli (1705-1782), la diva romaine a opté pour une apparence radicalement différente... et particulièrement duveteuse. C'est effectivement en femme à barbe qu'elle a pris la pose lors d'un photoshoot qui sera utilisé pour illustrer la pochette. Une jolie surprise qui tombe pile-poil pour les fêtes de fin d'année.

Cecilia Bartoli est décidément friande de relookings, surtout quand il s'agit d'en faire bénéficier sa discographie. Pour son album Mission, en 2012, elle avait le crâne rasé. Pour Sacrificium, en 2009, son corps était de pierre. Un comble puisque la chanteuse italienne intégrait les collections du musée Grévin (9e arrondissement de Paris) au côté de Maria Callas, Luciano Pavarotti ou encore de Roberto Alagna deux ans plus tard. "Ce n'est pas possible : elle est plus belle que moi !", s'était-elle alors écriée.